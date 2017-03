Toma protesta Fraguas a Agentes Municipales y de Policía de la Comuna

+ En la Agencia de Santa Rosa Panzacola, la Comisión de Agencias y Colonias está por resolver la impugnación interpuesta por las planillas participantes

OAXACA, OAX., marzo 15.- El edil capitalino José Antonio Hernández Fraguas tomó protesta este miércoles a los agentes municipales y de policía que fueron electos durante las jornadas comiciales del 5 y 12 de marzo, en cumplimiento a los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 140 del Estado Libre y Soberano de la Constitución Política del Estado de Oaxaca.

Durante este primer encuentro con las autoridades auxiliares del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, en el que también estuvieron presentes sus suplentes, el munícipe ponderó la confianza brindada a partir de este momento a las nuevas autoridades de cada una de las agencias municipales y de policía, con quienes trabajará de la mano en beneficio de la población.

En compañía de las y los integrantes de la Comisión de Agencias, presidida por la Regidora Cora García Bretón, el Presidente Municipal conminó a cada uno de los agentes a conducirse por la senda de la legalidad y asumir con responsabilidad la encomienda que acaban de asumir, anteponiendo el interés colectivo.

Asimismo, reiteró que durante el proceso electoral se condujo sin favoritismos, de ahí que el compromiso de todos es caminar juntos y trabajar por la ciudad.

“Les deseo el mejor de los éxitos, ser agente municipal o ser agente de policía no es fácil, pues en ustedes recaen todas las presiones de la ciudadanía y deben atenderlas de manera oportuna, pero quiero decirles que cuentan con el respaldo de la administración municipal para que en estos dos años que vamos a compartir se sientan como en su casa y entre amigos. A partir de ahora, no hay colores de planillas, mucho menos colores partidistas por encima de la ciudadanía”, puntualizó.

Hernández Fraguas dio a conocer a los agentes municipales y de policía que periódicamente se realizarán reuniones de trabajo para generar una sinergia de trabajo en la que se formulen proyectos y acciones, para darle un correcto uso al presupuesto destinado para atender las necesidades de la ciudadanía.

En el tema de infraestructura en las colonias, el Presidente Municipal convocó a las nuevas autoridades auxiliares a trabajar de manera conjunta con su administración para que exista una correcta priorización de obras, a fin de que se encausen y aterricen las necesidades más apremiantes de sus localidades.

De esta manera, les exhortó a no utilizar los liderazgos en las colonias para fines personales y políticos. “No tengo interés en utilizar a las colonias y menos a los dirigentes de los Comités de Vida Vecinal, no tengo el interés de generar un capital político, no tengo un interés de movilizar a las colonias para llenar eventos o auditorios, Mi interés es que con ustedes podamos caminar de la mano con las y los colonos, para escuchar y atender sus planteamientos”, enfatizó.

En su oportunidad, la Presidenta de la Comisión de Agencias y Colonias, Cora García Bretón, celebró la toma de protesta de las nuevas autoridades auxiliares, acto que se traduce en el esfuerzo final de las elecciones – las cuales enfatizó- se llevaron a cabo con respeto y apegadas a derecho, en cumplimiento a los usos y costumbres de cada demarcación.

En el caso de la definición de la elección en la agencia de Santa Rosa Panzacola, García Bretón explicó que aún están pendientes por resolver diversos medios de impugnación interpuestos por las planillas participantes.

Los agentes municipales que rindieron protesta son Juan Carlos Gómez Vázquez, de la Agencia Pueblo Nuevo; Emmanuel Adelfo Ramírez Amaya, Agente de Policía de Dolores; David Daniel López, Agente Municipal de San Martín Mexicapam y Mario Bohórquez Cruz, Agente Municipal de Guadalupe Victoria.

Además del Agente de Trinidad de Viguera, San Felipe del Agua, Montoya, Cinco Señores, San Juan Chapultepec y Candiani, Bernardino Vásquez Caballero, Juan Manuel Bautista Ramos, Noé Luis Manuel Vásquez Rodríguez, Jesús Daniel Santos Zavaleta, Axel Igor Guerrero Vigil y Valentín Apolonio Ibáñez Ríos, respectivamente.

En este marco, el Presidente Municipal encomendó como primer tarea a las nuevas autoridades auxiliares, revisar cómo se encuentran conformados y cómo están trabajando los Comités de Vida Vecinal de las colonias.

La toma de protesta fue atestiguada por la Síndica Primera, María de los Ángeles Gómez Sandoval Hernández; el Síndico Segundo, Juan Enrique Lira Vásquez; el Secretario Municipal, Marcos Martínez Guzmán y el Regidor de Seguridad Pública y Tenencia de la Tierra, Eduardo Reyes Santiago.