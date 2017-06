Unidos y con humildad, izquierda es opción para cambiar el país en 2018: Neri

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, Ciudad de México, junio 6.- El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Francisco Martínez Neri, aseguró que la ciudadanía está a la espera de que los partidos de izquierda se unan con humildad para trazar un proyecto de nación que cambie el rumbo del país.

Explicó que luego de las elecciones para gobernador de distintas entidades, que se realizaron el pasado domingo 4 de junio, para el PRD las cuentas son buenas, “sin echar campanas al vuelo, pero refrendamos que hay un sector de la población que nos sigue viendo como opción propositiva, que razona, tiene un rumbo definido y representa una esperanza importante”.

El coordinador del partido del sol azteca en la cámara baja afirmó que se debe buscar alianzas con los partidos de izquierda, “hacia eso vamos a caminar. Nadie debe imponer, la gente está esperando que trabajemos unidos, porque ven en nosotros una verdadera opción de cambio”.

Indicó que para ganar la presidencia en el 2018 se requiere que toda la izquierda se reúna a platicar con madurez, “debemos sentarnos a conversar de igual a igual y juntos trazar el proyecto de país que queremos y con base en eso analicemos quiénes son los candidatos viables para cristalizar ese proyecto”.

Agregó que todos debemos ser más humildes. Todos tenemos que sentirnos partícipes de una derrota de la izquierda, porque no tuvimos la sensatez de reunirnos a platicar y llegar a acuerdos.

El líder parlamentario por Oaxaca puntualizó que tras los resultados electorales, que es fundamental mantener un comportamiento demócrata; no

obstante, se debe ser puntual al señalar las inequidades que se registraron.

“El hecho de que en el Estado de México hayan asistido los secretarios de Estado, el propio Presidente de la República, haciendo proselitismo, me parece que genera inequidad y hay que revertir ese tipo de situaciones”, manifestó.

Martínez Neri señaló que si bien es cierto que deben respetarse los resultados del voto, éstos tienen un vicio importante de origen, que es precisamente el manejo doloso en cuestiones económicas, a través de las dádivas que se dieron.

Estamos de acuerdo con respetar los resultados, pero no por eso debemos dejar de criticar la forma en cómo se dieron. “Creo que es cuestionable la postura de los partidos políticos, cada quien busca formas no necesariamente honestas de obtener el voto y esto tiene que resolverse en el futuro inmediato, porque de lo contrario será un vicio que arrastre la democracia mexicana por el resto de su vida”.

Respecto al tema de convocar a un periodo extraordinario, el líder parlamentario del sol azteca enfatizó que existe la propuesta de sesionar este mismo mes. “Definitivamente es viable, pero se necesita que las comisiones sesionen y entreguen dictámenes, así que estamos a la espera”.

Detalló que entre los temas que se pueden discutir en un extraordinario está lo relacionado a seguridad pública y mando mixto; también lo relativo a erradicar la violencia política contra las mujeres. “Recuerdo que el PRI se manifestó a favor de ello”.

Otro gran pendiente, añadió, es la elección del fiscal anticorrupción. La Junta de Coordinación Política posiblemente se reunirá en una semana o semana y media, en cuanto se tengan dictámenes que abran realmente la posibilidad de llamar a extraordinario.

Finalmente, al ser cuestionado sobre el buen manejo de campaña por parte del candidato a gobernador del Estado de México, Juan Zepeda, el legislador perredista comentó que fue edificante su participación.

“El recuento es bueno. Sin duda se perfila como un referente joven, de buena relación y no sería desdeñable que más adelante tenga oportunidades importantes. En lo particular me dejó una magnifica impresión”.

Dijo que Juan Zepeda se convierte en un activo importante en el PRD “y no hay que descartar que pueda ocupar un cargo importante, tanto en la dirigencia como en cualquier otro espacio”.